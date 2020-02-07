Продавец кафе вылила на грабителя кофе в Пыть-Яхе

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:58:09+03:00

Продавщица кафе вылила на грабителя кофе в Пыть-Яхе Фото: pixabay.com

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Дежурная часть полиции Пыть-Яха получила сообщение, что в павильоне «Закусочная», на территории привокзальной площади ж/д вокзала, неизвестный угрожал продавцу предметом похожим на пистолет и требовал деньги. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Для розыска вооруженного преступника срочно направили дежурный наряд полиции на место происшествия. Потерпевшая пояснила, что поздно вечером в кафе зашел пьяный молодой человек и попросил чашку кофе.

Затем злоумышленник достал пистолет и направил его в сторону продавца. Ему была нужна выручка из кассы. Женщина не растерялась и вылила горячий кофе мужчине на руки: ошпаренный он выбежал из павильона.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за подобное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В данный момент подозреваемый задержан.

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ИСТОЧНИК KP.RU