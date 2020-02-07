Продавец кафе вылила на грабителя кофе в Пыть-Яхе
Дежурная часть полиции Пыть-Яха получила сообщение, что в павильоне «Закусочная», на территории привокзальной площади ж/д вокзала, неизвестный угрожал продавцу предметом похожим на пистолет и требовал деньги. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Для розыска вооруженного преступника срочно направили дежурный наряд полиции на место происшествия. Потерпевшая пояснила, что поздно вечером в кафе зашел пьяный молодой человек и попросил чашку кофе.
Затем злоумышленник достал пистолет и направил его в сторону продавца. Ему была нужна выручка из кассы. Женщина не растерялась и вылила горячий кофе мужчине на руки: ошпаренный он выбежал из павильона.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за подобное преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В данный момент подозреваемый задержан.
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ИСТОЧНИК KP.RU