7 Февр. 2020 2020-02-07T13:18:48+03:00

«Музей в чемодане» можно увидеть в Ханты-Мансийске. Фото департамента культуры Югры.

Акция направлена на людей с ограниченными возможностями

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Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут познакомиться с уникальным фондом музея геологии, нефти и газа в рамках проекта «Музей в чемодане». Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Югры.

Известно, что проект направлен на социальную адаптацию людей с проблемами здоровья. Музейные работники посещают организации и приезжают даже домой к людям, которые не могут самостоятельно ходить.

Специалисты рассказывают об уникальном фонде музея, его экспозициях. В качестве демонстрации музейщики показывают минералы.

- Камни можно внимательно смотреть, трогать, восхищаться красотой природы. Каждое посещение учитывает индивидуальные особенности человека, - сообщили организаторы акции «Музей в чемодане»

Добавим, что занятия проходят по предварительной заявке. Более подробную информацию о занятиях и записаться на участие можно по телефонам: +7 (3467) 33-29-06, 33-09-42.

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ИСТОЧНИК KP.RU