Пять югорских городов примут участие во всероссийском конкурсе благоустройства

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:59:23+03:00

У претендентов есть хорошие шансы на победу

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Советский, Мегион, Нягань, Югорск и Пыть-Ях стали участниками всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной думы.

Известно, что заявки упомянутых югорских муниципалитетов направлены в минстрой РФ.

- В конкурсе принимают участие малые города численностью до ста тысяч населения. Эксперты оценят работы конкурсантов по нескольким критериям и до первого марта решат, кто станет победителем. У Югры в этом всероссийском конкурсе уже есть опыт побед, – отметил парламентарий думы ХМАО Сергей Великий.

Сообщается, что среди критериев конкурсного отбора степень и разнообразие форм участия горожан на всех этапах проекта благоустройства. Будут учитывать востребованность объекта, качество его планировки и архитектуры. Кроме того, учтут сохранение исторической и природной среды и социальный эффект.

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ИСТОЧНИК KP.RU