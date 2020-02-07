Югра стала пилотной площадкой новых механизмов оказания госуслуг

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:40:34+03:00

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова утвердила решение о проведении апробации новых механизмов организации оказания гос- и муниципальных услуг в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры.

- Минфин РФ в 2019 году принял решение об апробации федерального закона о государственном социальном заказе. Пилотными регионами стали Ханты-Мансийский автономный округ, Московская и Нижегородская области, – сообщил замгубернатора Николай Милькис.

В частности, апробация затронет олимпийские и неолимпийские виды спорта, которые являются базовыми в Югре. Помимо этого, новые механизмы применят в Нижневартовске при оказании услуги по присмотру и уходу за детьми.

Участие в апробации поможет созданию равных условий и возможностей для всех поставщиков госуслуг в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU