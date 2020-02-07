2020-02-07T12:27:28+03:00
Общество

Для отдельных категорий югорчан зарезервируют участки под ИЖС

В основном речь идет о многодетных семьях
Руслан Савинов
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Для отдельных категорий югорчан зарезервируют участки под ИЖСДля отдельных категорий югорчан зарезервируют участки под ИЖСФото: pixabay.com
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Власти Югры внесли изменения в закон «О регулировании отдельных земельных отношений». Подробности стали известны от пресс-службы правительства ХМАО.

Сообщается, что закон теперь создает преграды для использования участков, которые предназначены для дальнейшей безвозмездной передачи льготникам. В эту категорию преимущественно попадают многодетные семьи.

Губернатор региона Наталья Комарова заметила, что закон обязывает передавать участки с уже построенной инженерной и транспортной инфраструктурой. Но практика показывает, что нередко происходят нарушения.

- Введение предложенной нормы пресечет такую возможность, положительно отразится на продвижении очередей, – сказала Комарова.

Также ожидается, что решение позволит снизить очередность на предоставление участков для индивидуального жилищного строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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