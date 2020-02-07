Два с половиной миллиона рублей добровольно перевели аферистам доверчивые югорчане
В Югре произошло 12 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт за минувшие сутки, 6 февраля. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более двух с половиной миллионов рублей.
Доверчивым жителям региона предлагали защитить банковский счет от несанкционированного списания денег, купить - продать товар в интернете. Кто-то пострадал от услуги ясновидящей, доставки еды или псевдо-юридической помощи.
Так, в Белоярском районе 52-летняя жительница лишилась более 150 тысяч рублей. Их у нее выманил аферист при продаже бытовой техники и мебели на сайте «Авито».
Тем временем 31-летняя когалымчанка получила звонок от неизвестного. Он представился сотрудником стройфирмы. Он заявил, что хочет купить обои, объявление о продаже которых женщина разместила на «Авито». В итоге мошенник завладел реквизитами карты женщины и похитил с нее двенадцать тысяч рублей.
По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают все возможные меры к задержанию подозреваемых.
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Мошенники «обчистили» кошельки югорчан.
ИСТОЧНИК KP.RU