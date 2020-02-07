Самолет из Дубая не смог зайти на посадку в Сургуте
Самолет, летевший по маршруту «Дубай — Сургут» не смог приземлиться в воздушной гавани Сургута накануне, 6 февраля. Как отметили сотрудники аэропорта, всему виной погода.
Точку прибытия пришлось поменять из-за плохих метеоусловий. Сообщается, что над городом была низкая облачность: вся посадочная полоса была покрыта инеем. Подобные условия не дают обеспечить нормальное сцепление шасси с полосой.
Поэтому пилоты рисковать не стали. Диспетчеры отправили борт на запасной аэропорт, в Нижневартовск. Также известно, что пассажирам толком не объяснили причину смены аэропорта. Небольшая паника чуть не переросла в нечто большее по причине раздутой в СМИ информации о распространении коронавируса.
По словам одного из пассажиров, после высадки из самолеты люди ждали еще сорок минут в автобусе. У многих это вызвало возмущение и даже панику.
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ИСТОЧНИК KP.RU