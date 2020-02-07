7 Февр. 2020 2020-02-07T11:42:01+03:00

Самолет из Дубая не смог зайти на посадку в Сургуте Фото: pixabay.com

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Самолет, летевший по маршруту «Дубай — Сургут» не смог приземлиться в воздушной гавани Сургута накануне, 6 февраля. Как отметили сотрудники аэропорта, всему виной погода.

Точку прибытия пришлось поменять из-за плохих метеоусловий. Сообщается, что над городом была низкая облачность: вся посадочная полоса была покрыта инеем. Подобные условия не дают обеспечить нормальное сцепление шасси с полосой.

Поэтому пилоты рисковать не стали. Диспетчеры отправили борт на запасной аэропорт, в Нижневартовск. Также известно, что пассажирам толком не объяснили причину смены аэропорта. Небольшая паника чуть не переросла в нечто большее по причине раздутой в СМИ информации о распространении коронавируса.

По словам одного из пассажиров, после высадки из самолеты люди ждали еще сорок минут в автобусе. У многих это вызвало возмущение и даже панику.

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ИСТОЧНИК KP.RU