Усиленный режим дезинфекции ввели в ХМАО в местах продажи продуктов питания
В Югре ввели усиленный режим дезинфекции мест общественного питания и торговли продуктами питания. Повод очевиден: предупреждение завоза и распространения инфекции коронавируса. Об этом стало известно от пресс-службы департамента экономического развития Югры.
Сообщается, что необходимо проводить дезинфекцию, используя специальные средства. В цехах производства, фасовочных помещениях, торговых и обеденных залах торговли и общепита обрабатывают оборудование. Особенно речь идет о: станках по переработке сырья и продуктов, рабочие поверхности, посуда, сантехника и полы.
Все помещения предприятий торговли продовольствием и общепита должны быть в идеальной чистоте. В конце работы сотрудники должны проводить влажную уборку моющими средствами.
Перечисленные меры - обязанность всех индивидуальных предпринимателей и руководителей этой сфере бизнеса.
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ИСТОЧНИК KP.RU