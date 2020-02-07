7 Февр. 2020 2020-02-07T11:29:28+03:00

Усиленный режим дезинфекции ввели в ХМАО в местах продажи продуктов питания Фото: pixabay.com

Подобные меры применили и в сфере общепита

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В Югре ввели усиленный режим дезинфекции мест общественного питания и торговли продуктами питания. Повод очевиден: предупреждение завоза и распространения инфекции коронавируса. Об этом стало известно от пресс-службы департамента экономического развития Югры.

Сообщается, что необходимо проводить дезинфекцию, используя специальные средства. В цехах производства, фасовочных помещениях, торговых и обеденных залах торговли и общепита обрабатывают оборудование. Особенно речь идет о: станках по переработке сырья и продуктов, рабочие поверхности, посуда, сантехника и полы.

Все помещения предприятий торговли продовольствием и общепита должны быть в идеальной чистоте. В конце работы сотрудники должны проводить влажную уборку моющими средствами.

Перечисленные меры - обязанность всех индивидуальных предпринимателей и руководителей этой сфере бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU