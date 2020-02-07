7 Февр. 2020 2020-02-07T11:12:05+03:00

В 2020 году на югорских дорогах уже пострадали двадцать юных пешеходов Фото: pixabay.com

Более чем в половине случаев дети были пассажирами

Изменить размер текста: A A

В январе 2020 года на югорских дорогах пострадали 22 ребенка. Такую печальную статистику предоставила пресс-служба региональной госавтоинспекции. Отмечается, что трое из пострадавших стали участниками аварий по собственной неосторожности.

Более чем в половине случаев дети являлись пассажирами. И в этом в случае их родители пренебрегли безопасностью. Несовершеннолетних перевозили без использования удерживающего устройства и непристегнутыми.

Также до сих пор актуальна проблема травм детей-пешеходов. В январе 2020 года на дорогах региона пострадали девять юных югорчан. Около трети таких ДТП произошли на нерегулируемых переходах.

ГИБДД ХМАО напоминает взрослым о необходимости бесед с детьми о правилах безопасности. Необходимо научить ребенка всматриваться и замечать машины, приклейте ему на одежду световозвращающие элементы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU