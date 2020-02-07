2020-02-07T10:41:10+03:00
Происшествия

Пожарные Нижневартовска ликвидировали огонь в квартире девятиэтажки

Спасателям понадобилось десять минут
Руслан Савинов
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Пожарные Нижневартовска ликвидировали огонь в квартире девятиэтажки . Фото МЧС ХМАО.Пожарные Нижневартовска ликвидировали огонь в квартире девятиэтажки . Фото МЧС ХМАО.
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Пожарная охрана Нижневартовска получила сообщение о пожаре накануне, 6 февраля, в 17:34 в одной из квартир девятиэтажки на улице Мира. Подробности стали известны от пресс-службы МЧС Югры.

Через четыре минуты спасатели уже были на месте. Они обнаружили, что на шестом этаже горит балкон, идет густой черный дым. Дело осложнялось тем, что из-за припаркованных у дома автомобилей к подъезду не могла подъехать автолестница.

Пожарные тотчас приступили к обследованию помещений и эвакуации жильцов. В квартире, где бушевал огонь, к моменту прибытия пожарных было пусто.

Позднее, по словам хозяйки квартиры стало известно, что она с двумя детьми находилась дома.

- О начавшемся пожаре на балконе сообщили дети. Вместе они попытались потушить возгорание. Наливали воду в тазы в ванной, заливали огонь. Попытки оказались тщетные, - рассказала женщина.

Мама оценила ситуацию и забрала детей. Предварительно она закрыла дверь в комнату и вывела детей в подъезд.

- Когда мы звеном поднимались на шестой этаж, девочка кричала нам вслед, что надо кого-то спасти из горящей квартиры. В одной из комнат мы увидели забившегося в угол испуганного кота. Я поднял животное и вынес в подъезд, - рассказал помощник начальника караула 42 ПСЧ Федан Садыков.

За десять минут пожарные ликвидировали открытое горение. Выгорел балкон и одна из комнат в квартире. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Выясняются обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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