Полиция Нижневартовска задержала мужчину с крупной партией наркотиков

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:19:22+03:00

У него изъяли почти 250 грамм

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Полицейские Нижневартовска в ходе оперативных мероприятий у дома 25 на улице Героев Самотлора задержали 24-летнего гражданина с запрещенными веществами при нем. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

В ходе досмотра у задержанного из левого кармана куртки изъяли 28 свертков с веществом в виде порошка. Кроме того, дома у него обнаружили еще 66 подобных пакетиков. Выяснилось, что наркосбытчик был безработным.

Как рассказал мужчина, закладками он промышлял с целью заработка. Исследования криминалистов показали, что масса изъятого наркотика около 250 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Задержанного уже заключили под стражу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/759339" frameborder="0"></iframe> Полицейские Нижневартовска задержали гражданина с крупной партией наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU