2020-02-07T10:19:22+03:00
Происшествия

Полиция Нижневартовска задержала мужчину с крупной партией наркотиков

У него изъяли почти 250 грамм
Руслан Савинов
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Полиция Нижневартовска задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Фото УМВД ХМАО.Полиция Нижневартовска задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Фото УМВД ХМАО.
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Полицейские Нижневартовска в ходе оперативных мероприятий у дома 25 на улице Героев Самотлора задержали 24-летнего гражданина с запрещенными веществами при нем. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

В ходе досмотра у задержанного из левого кармана куртки изъяли 28 свертков с веществом в виде порошка. Кроме того, дома у него обнаружили еще 66 подобных пакетиков. Выяснилось, что наркосбытчик был безработным.

Как рассказал мужчина, закладками он промышлял с целью заработка. Исследования криминалистов показали, что масса изъятого наркотика около 250 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Задержанного уже заключили под стражу.

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Полицейские Нижневартовска задержали гражданина с крупной партией наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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