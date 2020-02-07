7 Февр. 2020 2020-02-07T09:50:15+03:00

В охотничьих угодьях в югорском лесу чуть не замерз мужчина Фото: pixabay.com

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Поисковая группа спасателей выезжала на одно из месторождений Нижневартовского района по SOS-сообщению. Подробности сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас–Югория».

Как выяснилось, в лесу замерзал мужчина: ему срочно требовалась помощь. Добравшись до места вызова, спасатели на снегоходе направились в сторону охотничьих угодий.

Там они и обнаружили 60 летнего мужчину. К счастью, пострадавший находился в удовлетворительном состоянии. Спасатели эвакуировали его.

В связи с этим в «Центроспас–Югория» напомнили, что переохлаждение - это продолжительное воздействие низких температур на организм человека.

- Переохлаждение может привести к значительному понижению температуры организма, сбою всех внутренних систем и необратимым последствиям. Важно знать признаки переохлаждения и отличать его от обморожения, - заявили специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU