2020-02-07T09:31:31+03:00
Происшествия

«Лифан» занесло на «Мицубиси Оутлендер» в Сургуе

Пострадали три человека
Руслан Савинов
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«Лифан» занесло на «Мицубиси Оутлендер» в Сургуе. Фото ГИБДД ХМАО.«Лифан» занесло на «Мицубиси Оутлендер» в Сургуе. Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории ХМАО накануне, 6 февраля, четыре человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Так, в 7 утра на 5 километре автодороги «Восточная объездная» в Сургуте 42-летний мужчина за рулем автомобиля «Лифан», по предварительным данным, не справился с управлением.

Его автомобиль занесло с последующим столкновением на «Мицубиси Оутлендер», которым управлял 47-летний мужчина. В результате аварии оба водителя и пассажир «Мицубиси» получили травмы.

Также сообщается, что сотрудники госавтоинспекции задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 23 водителя привлечены к ответственности.

В ГИБДД Югры рекомендуют выбирать скорость, не только исходя из скоростного режима, но и по погоде и условиям дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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