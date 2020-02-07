7 Февр. 2020 2020-02-07T09:16:10+03:00

Общественники: «Масок и противовирусных препаратов в аптеках Сургута достаточно». Фото ОНФ ХМАО.

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Активисты проверили аптеки Сургута на предмет наличия защитных масок и противовирусных препаратов. Как заявили в администрации города, проверяющие ОНФ посетили около десятка аптек.

Предварительные итоги мониторинга следующие: масок и лекарств в аптеках Сургута достаточно.

- Проводим моноторинг аптек. Проверяем доступность защитных и противовирусных средств. Спрос большой. Скупается по полсотни масок. Во всех аптеках, где мы побывали, все есть в наличии и с хорошим запасом. Принцип отбора простой: едем, видим аптеку, заходим, – рассказал представитель ОНФ Рустем Юсупов.

Отметим, санитарная комиссия Сургута обязала аптеки обеспечить достаточный запас масок и противовирусных препаратов. Управление по делам ЧС Сургута уже направило протокол последнего заседания всем руководителям аптек для исполнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU