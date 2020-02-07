Правоохранители ХМАО перечислили нарушения в работе судебных приставов
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проанализировала ситуацию в сфере законодательства о судебных приставах.
Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2019 году прокуроры выявили 1 300 нарушений закона: 109 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Возбуждены уголовные дела, три из которых в отношении двух руководителей территориальных отделов УФССП ХМАО.
В действиях судебных приставов выявляли факты несвоевременной регистрации поступивших документов и возбуждения производств. Были отмечены незаконные отказы в возбуждении производств, непринятие в течение долгого времени мер на удовлетворение требований взыскателей
Отмечается, что работа по защите и восстановлению прав взыскателей на своевременное исполнение постановлений суда будет продолжена.
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ИСТОЧНИК KP.RU