2020-02-07T09:17:50+03:00
Общество

Правоохранители ХМАО перечислили нарушения в работе судебных приставов

В 2019 году произошло почти 1300 нарушений
Руслан Савинов
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Правоохранители ХМАО перечислили нарушения в работе судебных приставов. Фото прокуратуры Югры.Правоохранители ХМАО перечислили нарушения в работе судебных приставов. Фото прокуратуры Югры.
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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проанализировала ситуацию в сфере законодательства о судебных приставах.

Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2019 году прокуроры выявили 1 300 нарушений закона: 109 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Возбуждены уголовные дела, три из которых в отношении двух руководителей территориальных отделов УФССП ХМАО.

В действиях судебных приставов выявляли факты несвоевременной регистрации поступивших документов и возбуждения производств. Были отмечены незаконные отказы в возбуждении производств, непринятие в течение долгого времени мер на удовлетворение требований взыскателей

Отмечается, что работа по защите и восстановлению прав взыскателей на своевременное исполнение постановлений суда будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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