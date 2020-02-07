Строители начали сооружение школы в Сургуте впервые по концессии

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:51:14+03:00

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Первую сваю на месте нового корпуса школы № 9 в микрорайоне 39 торжественно забили в Сургуте. По данным администрации города, участие в церемонии принял градоначальник Вадим Шувалов.

Школа рассчитана более чем на полтысячи мест. Здесь будут учиться начальные классы. В здании разместят спортзал, бассейн, кабинеты для танцев и даже тир.

Известно, что строительство школы идет по концессионному соглашению. Сургут первым в ХМАО и одним из первых в России приступил к строительству школы по концессии в 2020 году.

- Школу строят с опережением графика, что не может не радовать. Для детей будет доступен большой актовый зал, на территории оборудуют стадион. Школа № 9 станет местом притяжения для всего района, – сказал глава Сургута Вадим Шувалов.

Строительство планируют окончить в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU