Строители начали сооружение школы в Сургуте впервые по концессии
Первую сваю на месте нового корпуса школы № 9 в микрорайоне 39 торжественно забили в Сургуте. По данным администрации города, участие в церемонии принял градоначальник Вадим Шувалов.
Школа рассчитана более чем на полтысячи мест. Здесь будут учиться начальные классы. В здании разместят спортзал, бассейн, кабинеты для танцев и даже тир.
Известно, что строительство школы идет по концессионному соглашению. Сургут первым в ХМАО и одним из первых в России приступил к строительству школы по концессии в 2020 году.
- Школу строят с опережением графика, что не может не радовать. Для детей будет доступен большой актовый зал, на территории оборудуют стадион. Школа № 9 станет местом притяжения для всего района, – сказал глава Сургута Вадим Шувалов.
Строительство планируют окончить в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU