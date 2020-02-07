Судебные приставы Югры взыскали в пользу бюджета 8 миллиардов рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:38:51+03:00

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Встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и главного судебного пристава России Дмитрия Аристова прошла в Ханты-Мансийске. Как сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа, стороны обсудили результаты совместной работы.

Наталья Комарова особо отметила проект по совершенствованию электронного документооборота между службой судебных приставов и правительством Югры. Губернатор региона также отметила новые инструменты по взысканию алиментов с недобросовестных родителей.

Дмитрий Аристов в свою очередь отметил, что в 2019 году в консолидированный бюджет России приставы взыскали более 8 миллиардов рублей.

- Эти средства идут, в первую очередь, на реализацию социальных программ, национальных проектов, - заявил главный судебный пристав.

Стороны уверены, что в 2020 году взаимодействие будет еще более результативным.

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ИСТОЧНИК KP.RU