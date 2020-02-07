На югорских дорогах ожидается гололедица

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:14:22+03:00

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На территории Югры сегодня, 7 февраля, местами ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель, гололед, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ГУ МЧС ХМАО предупредили: гололед может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Причем дороги опасны как для пешеходов, так и для транспорта. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость в соответствии с погодой. Избегайте маневрирования и резкого торможения.

Также при гололедице значительно увеличивается количество травм на улице. Ушибы, вывихи и переломы становятся обычным делом. Поэтому обратите внимание на свою обувь. От высоких каблуков определенно лучше пока что отказаться.

Старайтесь обходить все места с наклоном. Наступать следует на всю подошву. В случае ЧС немедленно сообщите об этом по телефону 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU