7 Февр. 2020 2020-02-07T07:35:00+03:00

На улице Индустриальной в Нижневартовске станет безопасней

После улучшения погоды приступят к ремонту

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В ближайшее время выберут компанию для освещения улицы 2П-2 в сторону РЭБ флота в Нижневартовске. Как отметили администрации города, сейчас проходят процедуры выбора подрядчика.

Второй этап работ по освещению данного участка пройдет в 2020 году.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП запланировано продолжить установку разделительного ограждения по улице Индустриальной от улицы Северной до улицы Ленина, - рассказал замглавы города Максим Коротаев.

Отметим, во время предстоящего ремонта покрытие дороги обновят на 15 участках. Весь список размещен на портале «Наш Нижневартовск» в разделе «Благоустройство». Уже заключены договоры на выполнение работ. Как только позволит погода работа вовсю закипит.

- Безопасность граждан – наш приоритет, - заявили власти Нижневартовска.

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ИСТОЧНИК KP.RU