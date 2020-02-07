На улице Индустриальной в Нижневартовске станет безопасней
В ближайшее время выберут компанию для освещения улицы 2П-2 в сторону РЭБ флота в Нижневартовске. Как отметили администрации города, сейчас проходят процедуры выбора подрядчика.
Второй этап работ по освещению данного участка пройдет в 2020 году.
- Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП запланировано продолжить установку разделительного ограждения по улице Индустриальной от улицы Северной до улицы Ленина, - рассказал замглавы города Максим Коротаев.
Отметим, во время предстоящего ремонта покрытие дороги обновят на 15 участках. Весь список размещен на портале «Наш Нижневартовск» в разделе «Благоустройство». Уже заключены договоры на выполнение работ. Как только позволит погода работа вовсю закипит.
- Безопасность граждан – наш приоритет, - заявили власти Нижневартовска.
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ИСТОЧНИК KP.RU