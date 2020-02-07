Детский сад в Сургуте эвакуировали
Детский сад в Сургуте эвакуировали. Подробности стали известны от пресс-службы МЧС ХМАО.
Так, в 16:38 диспетчер получил сообщение о коротком замыкании в электрическом щитке в детсаду на улице Крылова в Сургуте. К зданию немедленно направили дежурный караул. Уже к 16:43 к месту вызова прибыли подразделения.
Известно, что было эвакуировано 180 детей и 40 человек персонала: пострадавших нет.
Спасатели вскоре установили, что на первом этаже произошло короткое замыкание без горения в электрическом щитке.
В МЧС Югры напомнили некоторые правила противопожарной безопасности югорчанам: при использовании предметов бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая их часть огнеопасна. Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храните спички в доступных местах, а также зажигалки и иные огнеопасные предметы.
Помните, что зная возможные причины возникновения пожара в квартире, вы можете избежать большинства проблем с огнем. Пожар распространяется очень быстро, потому лучше не создавать ситуаций его зарождения.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU