2020-02-07T08:13:11+03:00
Происшествия

Детский сад в Сургуте эвакуировали

Произошло короткое замыкание в электрическом щитке.
Руслан Савинов
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Детский сад в Сургуте эвакуировали. Фото МЧС ХМАО.Детский сад в Сургуте эвакуировали. Фото МЧС ХМАО.
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Детский сад в Сургуте эвакуировали. Подробности стали известны от пресс-службы МЧС ХМАО.

Так, в 16:38 диспетчер получил сообщение о коротком замыкании в электрическом щитке в детсаду на улице Крылова в Сургуте. К зданию немедленно направили дежурный караул. Уже к 16:43 к месту вызова прибыли подразделения.

Известно, что было эвакуировано 180 детей и 40 человек персонала: пострадавших нет.

Спасатели вскоре установили, что на первом этаже произошло короткое замыкание без горения в электрическом щитке.

В МЧС Югры напомнили некоторые правила противопожарной безопасности югорчанам: при использовании предметов бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая их часть огнеопасна. Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храните спички в доступных местах, а также зажигалки и иные огнеопасные предметы.

Помните, что зная возможные причины возникновения пожара в квартире, вы можете избежать большинства проблем с огнем. Пожар распространяется очень быстро, потому лучше не создавать ситуаций его зарождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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