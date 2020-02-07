7 Февр. 2020 2020-02-07T08:13:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Детский сад в Сургуте эвакуировали. Подробности стали известны от пресс-службы МЧС ХМАО.

Так, в 16:38 диспетчер получил сообщение о коротком замыкании в электрическом щитке в детсаду на улице Крылова в Сургуте. К зданию немедленно направили дежурный караул. Уже к 16:43 к месту вызова прибыли подразделения.

Известно, что было эвакуировано 180 детей и 40 человек персонала: пострадавших нет.

Спасатели вскоре установили, что на первом этаже произошло короткое замыкание без горения в электрическом щитке.

В МЧС Югры напомнили некоторые правила противопожарной безопасности югорчанам: при использовании предметов бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая их часть огнеопасна. Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храните спички в доступных местах, а также зажигалки и иные огнеопасные предметы.

Помните, что зная возможные причины возникновения пожара в квартире, вы можете избежать большинства проблем с огнем. Пожар распространяется очень быстро, потому лучше не создавать ситуаций его зарождения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU