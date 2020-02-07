7 Февр. 2020 2020-02-07T08:11:25+03:00

Уголовное дело об избитом отце ребенка-инвалида взяли под особый контроль. Фото СУ СК по ХМАО.

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В СМИ получил распространение видеоролик, на котором виден факт причинения идущему с ребенком мужчине телесных повреждений. По данным СУ СК по ХМАО, прокурор инициировал вопрос о передаче материала проверки из органов внутренних дел.

По итогам проведенной процессуальной проверки следователями возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».

Следствие установило, 4 февраля 2020 года у жилого дома в Сургуте, подозреваемый по малозначительному поводу нанес удары руками и ногами потерпевшему. Все это произошло на глазах одиннадцатилетнего сына пострадавшего. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Также врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы челюсти.

К данному моменту по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Эксперты устанавливают очевидцев произошедшего. Кроме того, проводятся иные следственные действия для установления обстоятельств. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате.

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ИСТОЧНИК KP.RU