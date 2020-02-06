Правительство РФ поддержало инициативу Сургутского района Югры

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:54:35+03:00

Документ рассмотрят в мае 2020 года

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В закон «О недрах» могут внести изменения в середине 2020 года. Поводом для правок стала инициатива Сургутского района.

Как отметили в администрации муниципалитета, местное бизнес-сообщество предложило упростить процедуру выдачи компаниями - недропользователями разрешений на застройку территорий. В госдуме РФ документ планируют рассмотреть в мае 2020 года.

- Наша совместная с бизнесом инициатива, сформированная в начале 2019 года в рамках проекта «Цифровая трансформация делового климата в Сургутском районе» утверждена официальным документом – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Известно, что впервые предприниматели района предложили упростить процедуру выдачи разрешений в начале 2019 года. В течение года бизнесмены встречались с представителями районной администрации, окружного правительства и обсуждали насущные вопросы.

Как отмечается, проект стал примером живого диалога, где бизнес озвучивал свои проблемы, предложения, а власти помогали им их решить.

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ИСТОЧНИК KP.RU