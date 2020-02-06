2020-02-06T15:47:25+03:00
Общество

Ребенок, пострадавший на экскурсии в Нягани, получил моральную компенсацию

Девочка получила травму позвоночника
Руслан Савинов
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Ребенок, пострадавший на экскурсии в Нягани, получил моральную компенсациюРебенок, пострадавший на экскурсии в Нягани, получил моральную компенсациюФото: pixabay.com
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Правоохранители Нягани провели проверку по обращению местной жительницы о помощи в защите прав ее несовершеннолетней дочери. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что в ноябре 2018 года во время экскурсии ее дочь при спуске по лестнице поскользнулась и ударилась спиной. Экскурсию организовала городская общественная организация «Общество русской культуры Нягани».

Девочка получила серьезную травму позвоночника во время падения. Она не смогла принять участие в запланированных спортивных соревнованиях.

Городской суд Нягани взыскал в пользу пострадавшей 50 тысяч рублей. Это стало компенсацией морального вреда. В настоящее время деньги выплачены.

Напомним, о случае в октябре 2019 года. Тогда больница Урая заплатила компенсацию за падение девочки на тренажерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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