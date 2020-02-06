6 Февр. 2020 2020-02-06T15:32:39+03:00

Ради поездки в теплые края алиментщик из Нижневартовска погасил долги Фото: pixabay.com

Теперь он вовремя перечисляет средства на содержание своего ребенка

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Судебные приставы Нижневартовска взыскали с гражданина П. задолженности по алиментам. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП Ханты-Мансийского автономного округа.

Приставы применили меры принудительного исполнения и ограничили выезд за пределы Российской Федерации должнику. Мужчина выяснил этого достаточно поздно.

В отделе судебных приставов гражданин П. дал объяснения. Он пояснил, что официально не трудоустроен. Должнику вручили документ о задолженности по алиментам: 115 тысяч рублей. Вскоре он оплатил его в полном объеме.

В настоящее время оплата алиментов на содержание его несовершеннолетнего сына проходит ежемесячно и без опозданий. Меры по угрозам выезда за границу подействовали.

Напомним, что узнать о своих долгах можно на электронном сервисе госуслуг в любой удобный момент в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU