6 Февр. 2020 2020-02-06T15:22:19+03:00

В Югре взялись за повышение эффективности расходов бюджета. Фото правительства ХМАО.

Ряд мер уже принят к рассмотрению и исполнению

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в обсуждении исполнения плана повышения эффективности расходов бюджета региона в 2019-2024 годах. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

В плане 14 пунктов. Среди уже выполненных, например, разработка и утверждение оценки налоговых расходов на региональном уровне,

Приняты порядки формирования перечня и оценки налоговых расходов Югры. Данная система в регионе заработает в 2020 году. Также проведена инвентаризация расходных обязательств муниципалитетов на соответствие полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

- Я настаиваю на разработке такой методики до принятия аналогичного документа на федеральном уровне. При необходимости откорректируем, - поделилась с коллегами Наталья Комарова.

По пяти пунктам плана мероприятий срок реализации не наступил. Один из них касается утверждения методики оценки эффективности использования государственного имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU