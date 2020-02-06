В Югре взялись за повышение эффективности расходов бюджета
Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в обсуждении исполнения плана повышения эффективности расходов бюджета региона в 2019-2024 годах. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.
В плане 14 пунктов. Среди уже выполненных, например, разработка и утверждение оценки налоговых расходов на региональном уровне,
Приняты порядки формирования перечня и оценки налоговых расходов Югры. Данная система в регионе заработает в 2020 году. Также проведена инвентаризация расходных обязательств муниципалитетов на соответствие полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
- Я настаиваю на разработке такой методики до принятия аналогичного документа на федеральном уровне. При необходимости откорректируем, - поделилась с коллегами Наталья Комарова.
По пяти пунктам плана мероприятий срок реализации не наступил. Один из них касается утверждения методики оценки эффективности использования государственного имущества.
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ИСТОЧНИК KP.RU