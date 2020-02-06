2020-02-06T15:10:22+03:00
Общество

Комплекс «Безопасный город» установили в Нижневартовске

Вскоре он заработает в полную силу
Руслан Савинов
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Комплекс «Безопасный город» установили в Нижневартовске. Фото администрации города.Комплекс «Безопасный город» установили в Нижневартовске. Фото администрации города.
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Прошла презентация пилотного проекта «Безопасный город» на базе управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска. По данным администрации города, именно там расположен пульт единой городской диспетчерской службы.

- «Безопасный город» – это комплексная интеллектуальная многоуровневая система обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности. Оперативные дежурные отслеживают сигналы и принимают решения по нештатным ситуациям, - сообщили в администрации Нижневартовска.

Как сообщили специалисты, создан центр обработки данных, ведется мониторинг окружающей среды. Работает сеть видеомониторинга из 12 стационарных и 20 высокоскоростных камер видеонаблюдения на улице.

Скоро завершатся работы по настройке программного обеспечения системы. Ее интегрируют с региональной платформой «Безопасный город», работающей в Ханты-Мансийске с декабря 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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