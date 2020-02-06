Конкурс иллюстраций «Бунинская Русь» пройдет в Мегионе

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:02:03+03:00

У конкурсантов еще есть время для творчества

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Мегионцев приглашают принять участие в конкурсе иллюстраций «Бунинская Русь». По данным администрации города, мероприятие посвящено 150-летнему юбилею со дня рождения писателя.

Конкурс проводится с 27 января по 15 октября 2020 года. В нем могут принять участие жители Мегиона от 12 лет и старше. Срок приема работ: с 10 февраля по 1 октября 2020 года. Номинации распределены по трем возрастам: 12-15 лет, 16-18 лет и 19 лет и старше.

Заявки и работы, посвященные произведениям Бунина, принимаются в библиотеке по адресу: проспект Победы, 30. Телефон для справок: 8(34643)2-34-88, 8(34643)2-31-69 и электронный адрес организаторов.

Подведение итогов и награждение состоится в октябре 2020 года.

Напомним, Иван Бунин – писатель и поэт, произведения которого отличаются особой живописностью, яркостью созданных образов.

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ИСТОЧНИК KP.RU