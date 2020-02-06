6 Февр. 2020 2020-02-06T14:56:00+03:00

Жалость обернулась вартовчанке боком: ее обокрал тот, кому она дала крышу над головой Фото: pixabay.com

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В дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась местная жительница. По данным УМВД ХМАО, она пояснила, что неизвестные лица похитили из ее квартиры крупную сумму денег

Женщина рассказала, что ранее у нее попросил помощи молодой человек. С ним она работала на одном предприятии. Парень говорил, что никак не может найти подходящее жилье. Вартовчанка решила сдать ему койко-место. Однажды, вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу квартиросъемщика и 180 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Выяснилось, что сейчас он находится в Москве. Его задержали при посадке в поезд на Ярославском вокзале с целью выезда из России. При досмотре у него обнаружили 124 тысячи рублей. Остальные деньги он успел потратить: вещи, сотовый телефон и билеты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело статье «Кража». Подозреваемого заключили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU