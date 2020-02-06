Первенство ХМАО по сноуборду подошло к завершению

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:28:19+03:00

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Прошли заключительные заезды в рамках первенства Югры по сноуборду среди спортсменов 2000-2004, 2005-2006 годов рождения. Как отметили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», спортсмены боролись не только с соперниками, но и с суровой погодой.

Морозный ветер и снегопад доставили много неудобств. Снег затруднял скольжение доски и не позволял развивать большую скорость. Однако это не помешало Александре Гребенюк из столицы Югры обогнать соперниц и завоевать первое место.

- Было тепло, снег и сильный ветер, где-то трасса не очень хорошая, но все прошло нормально. Вчера ветер был сильнее, но трасса была лучше, а сейчас много снега на трассе, - рассказала Александра.

По окончании финальных заездов прошла церемония награждения победителей и закрытие соревнований.

- Надеюсь, мы будем прогрессировать в плане организации, если были с нашей стороны какие-то недочеты. Желаю вам дальнейших побед и трудолюбия, - заявил главный судья соревнований Александр Вегеле.

Полные результаты соревнований можно найти по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU