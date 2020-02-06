Огнеборцы Белоярского района отметили новоселье
В поселках Сосновка и Сорум Белоярского района спасатели отметили новоселье. Подробности стали известны от пресс-службы учреждения «Центроспас-Югория».
Строительство новых специализированных зданий уже завершено: пожарные занимаются переездом. С вводом двух новых депо будет полностью решен вопрос защиты населенных пунктов Белоярского района от ЧП.
- С вводом в эксплуатацию пожарных депо мы полностью закрываем вопрос о размещении пожарных частей на территории Белоярского района в приспособленных для этого помещениях. Наш район полностью обеспечен подразделениями пожарной охраны, - рассказал директор филиала «Центроспас Югория» по Белоярскому району Эдуард Балега.
Новые здания соответствуют всем нормам: подведены все коммуникации, выполнена отделка, вентиляция и разумеется пожарная сигнализация.
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ИСТОЧНИК KP.RU