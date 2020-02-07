Погода в Югре 7 февраля: небольшое похолодание

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:01:14+03:00

Температура днем не опустится ниже -15 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 7 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, днем -10, -15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -15 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и без осадков. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и снег. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -6, -7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU