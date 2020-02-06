2020-02-06T13:47:33+03:00
Общество

Индиец и испанец и эксперт из Литвы оценят работы на фестивале «Дух огня» в ХМАО

Три международных эксперта – лучшие в своем деле
Руслан Савинов
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Индиец и испанец и эксперт из Литвы оценят работы на фестивале «Дух огня» в ХМАО. Фото официальной страницы Югры.Индиец и испанец и эксперт из Литвы оценят работы на фестивале «Дух огня» в ХМАО. Фото официальной страницы Югры.
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Автор лучшего фильма для детей и юношества получит особый сертификат российского кинорынка на показ и презентацию картины на киносмотре в Москве в апреле 2020 года. На официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о тех, кто выберет победителя.

Первым из жюри представлен директор международного фестиваля для детей и юношества в Вильнюсе Лина Ужкурайтите. Отмечается, что курируемый ею фестиваль — единственный в своем роде в Литве. Он проходит в пяти городах прибалтийской страны. Лина является членом европейской ассоциации фильмов для детей.

Вторым членом жюри выбран кинопродюсер и промоутер из Индии. Джитендра Мишра - эксперт в составе правления старейшего в мире объединения профессионалов в области аудио и визуальных медиа для детей и молодежи. Он является основателем кинофестиваля для детей и юношества в Нью-Дели.

Третьим в состав жюри определили президента медиафестиваля для детей и педагогов в Валенсии. Медиапедагог Йозеп Арбиол - член европейской ассоциации фильмов для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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