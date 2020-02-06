«Онкопатруль» поможет югорчанам вовремя распознать рак
Всероссийская акция добровольцев «ОнкоПатруль» стартовала в ХМАО. По данным департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, волонтеры-медики проинформируют югорчан о причинах развития онкологии, мерах по их предотвращению, своевременной диагностике и лечении.
Например, в Ханты-Мансийске проходит анкетирование горожан по вопросам профилактики онкологических заболеваний.
Акция «ОнкоПатруль» проходит впервые. Напомним, что в Югре в течение февраля 2020 года медики проводят месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями.
По словам врачей, по статистике многие случаи выявления рака, к сожалению, происходят поздно, когда лечение болезни затруднительно. Поэтому так важно привлекать внимание населения к необходимости ранней диагностики и лечения. Югорчанам необоходимо почаще посещать профильных врачей: уролога, колопроктолога, эндокринолога, дерматолога, онколога и онкогинеколога.
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ИСТОЧНИК KP.RU