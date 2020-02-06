2020-02-06T13:25:49+03:00
Происшествия

Из пожара в Нягани спасли пять человек

К счастью, удалось избежать жертв
Руслан Савинов
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Из пожара в Нягани спасли пять человек. Фото МЧС ХМАО.Из пожара в Нягани спасли пять человек. Фото МЧС ХМАО.
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Сообщение о возгорании в деревянном многоквартирном жилом доме в Нягани поступило пожарным накануне, 5 февраля, в 17:36. О ходе ликвидации возгорания сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

Первые подразделения спасателей прибыли на место уже через девять минут. Они увидели открытое горение в одной из квартир с выходом на кровлю. Площадь возгорания составляла около 40 метров квадратных.

Были предприняты все возможные действия по тушению пожара и ликвидации распространения огня. В 17:59 огонь полностью потушили. Пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К ликвидации пожара привлекали шесть единиц техники и 25 человек личного состава. По факту пожара проводят проверку органы дознания.

Спасатели напоминают, если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар. Заранее вызывайте электромонтера для фиксации неисправностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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