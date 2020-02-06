6 Февр. 2020 2020-02-06T13:17:12+03:00

Девушку в Югре обманули при покупке коляски, а инвалида оставили без кровати для тяжелобольного Фото: pixabay.com

Мошенники в ХМАО превзошли самих себя

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В Югре за минувшие сутки, 5 февраля, произошло семь мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более 280 тысяч рублей.

Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста. Доверчивым югорчанкам предлагали защитить банковский счет от несанкционированного списания денег, купить-продать товар в интернете или просили оказать материальную поддержку.

Так, у 31-летней вартовчанки аферисты похитили около 25 тысяч рублей. Девушка пыталась купить детскую коляску. Нужный товар она нашла в интернет-магазине «@royalkid.baby» в соцсети «Инстаграм». Женщина перевела деньги, но товар так и не получила к настоящему моменту.

Тем временем 66-летнего жителя Лангепаса злоумышленники обманули при покупке кровати для тяжелобольного человека на сайте «Авито». Неизвестный завладел реквизитами банковской карты. Оттуда он похитил денежную сумму размером более 12 тысяч рублей.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых. По всем подозрительным фактам в интернете сообщайте об инциденте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU