Собачников Югры позвали на увлекательный ликбез
В течение февраля любителям собак в Югре предоставят уникальную возможность пополнить свои знания об этих животных практическими навыками от экспертов. Более подробную информацию сообщили кураторы проекта «Ликбез. Собачье сердце».
- Тренинг подойдет для тех, кто еще не решился выйти со своей собакой в люди. И для всех желающих не бояться реакции прохожих: «АААА, УБЕРИТЕ СОБАКУ», - сообщили организаторы тренинга.
Отмечается, что на тренинге участники получат методики обучения собаки гулять на расслабленном поводке, узнают о потребностях собаки на прогулке.
Также собачники разузнают больше об эффективном взаимодействии с животным, не затрачивая два часа на прогулку. Кроме того, эксперты расскажут о способах уменьшения нежелательной реакции на внешние раздражители.
Организаторы обозначили три правила тренинга. Правило первое - тренируемся три дня по часу, второе - собака должна быть привита и пройти карантин и наконец третье - иметь с собой лакомства, поводок, игрушку и хорошее настроение.
Более подробную информацию можно получить в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». Занятия планируют проводить вечером в будние или по выходным по согласованию.
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ИСТОЧНИК KP.RU