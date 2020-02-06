Собачников Югры позвали на увлекательный ликбез

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:50:06+03:00

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В течение февраля любителям собак в Югре предоставят уникальную возможность пополнить свои знания об этих животных практическими навыками от экспертов. Более подробную информацию сообщили кураторы проекта «Ликбез. Собачье сердце».

- Тренинг подойдет для тех, кто еще не решился выйти со своей собакой в люди. И для всех желающих не бояться реакции прохожих: «АААА, УБЕРИТЕ СОБАКУ», - сообщили организаторы тренинга.

Отмечается, что на тренинге участники получат методики обучения собаки гулять на расслабленном поводке, узнают о потребностях собаки на прогулке.

Также собачники разузнают больше об эффективном взаимодействии с животным, не затрачивая два часа на прогулку. Кроме того, эксперты расскажут о способах уменьшения нежелательной реакции на внешние раздражители.

Организаторы обозначили три правила тренинга. Правило первое - тренируемся три дня по часу, второе - собака должна быть привита и пройти карантин и наконец третье - иметь с собой лакомства, поводок, игрушку и хорошее настроение.

Более подробную информацию можно получить в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». Занятия планируют проводить вечером в будние или по выходным по согласованию.

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ИСТОЧНИК KP.RU