Сургутянин утверждает, что в полиции сломали руку его жене
В югорских пабликах в соцсетях появился видео-рассказ сургутянина из травматологии о том, как его жене наложили гипс после посещения отдела полиции. По информации следкома ХМАО, правохранители уже разбираются в ситуации.
Отмечается, что в средствах массой информации накануне, 5 февраля 2020 года, получило вирусное распространение видео, в котором мужчина сообщает о причинении телесных повреждений своей жене. Как он утверждает, травмы она получила при задержании сотрудниками городского отдела полиции Сургута.
- По данному факту следственный отдел Сургута следственного управления следкома Югры организовал проведение проверки. Вскоре по результатам проверки станут известны все обстоятельства произошедшего. Будет принято процессуальное решение, - заявили в СУ СК по ХМАО.
Отметим, что в комментариях подписчиков в соцсетях под видео содержатся в основном скептические реплики югорчан:
- Значит оказывала сопротивление, - уверенно заявил один из пользователей интернета.
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Следователи заинтересовались информацией с задержанием женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU