2020-02-06T12:30:06+03:00
Происшествия

Сургутянин утверждает, что в полиции сломали руку его жене

По сообщению проводится проверка
Руслан Савинов
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Сургутянин утверждает, что в полиции сломали руку его жене. Фото СУ СК ХМАО.Сургутянин утверждает, что в полиции сломали руку его жене. Фото СУ СК ХМАО.
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В югорских пабликах в соцсетях появился видео-рассказ сургутянина из травматологии о том, как его жене наложили гипс после посещения отдела полиции. По информации следкома ХМАО, правохранители уже разбираются в ситуации.

Отмечается, что в средствах массой информации накануне, 5 февраля 2020 года, получило вирусное распространение видео, в котором мужчина сообщает о причинении телесных повреждений своей жене. Как он утверждает, травмы она получила при задержании сотрудниками городского отдела полиции Сургута.

- По данному факту следственный отдел Сургута следственного управления следкома Югры организовал проведение проверки. Вскоре по результатам проверки станут известны все обстоятельства произошедшего. Будет принято процессуальное решение, - заявили в СУ СК по ХМАО.

Отметим, что в комментариях подписчиков в соцсетях под видео содержатся в основном скептические реплики югорчан:

- Значит оказывала сопротивление, - уверенно заявил один из пользователей интернета.

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Следователи заинтересовались информацией с задержанием женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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