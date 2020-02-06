«Кино для всех» увидят в Югре
Социальная акция «Кино для всех» состоится в ХМАО с 1 марта по 30 апреля. По информации пресс-службы медиацентра «Югра-Классик» мероприятие пройдет в рамках XVIII фестиваля «Дух огня».
Акцию проведут, чтобы с помощью кино привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и различными сложными заболеваниями. В первую очередь речь идет о таких болезнях как: ВИЧ, онкология.
Более чем в 80 муниципальных кинозалах состоятся показы художественных и документальных фильмов. Они посвящены адаптации в окружающем мире людей с ограниченными возможностями здоровья, их силе духа и воле к победе.
- Вниманию зрителей будут представлены фильмы: «Голос за безгласных», «Болевой порог», «Лист ожидания», «Я, Дэниел Блэйк», «Мальчик русский», «Мозг. Вторая вселенная», «Мозг. Эволюция», «Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана», «Мысленный волк», «Кровь», «Простой карандаш», «Риф», - сообщили оранизаторы показа.
Отмечается, участниками акции станут более семи тысяч зрителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU