«Не лыжников» тоже позвали на «Лыжню России» в Сургутском районе

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:45:24+03:00

«Не лыжников» тоже зовут на «Лыжню России» в Сургутском районе. Фото администрации района.

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В Лянторе на базе спортивной школы олимпийского резерва 8 февраля состоится «Лыжня России». Кроме того, по информации администрации муниципалитета, сотрудники федерации ездового спорта Югры организуют прокат на собаках хаски, снежном банане и снегоходах.

- Так что те, кто на лыжах не катается, смогут также активно провести выходной день. И дети, и взрослые, - уточнили организаторы.

Спортивных и активных жителей района будут согревать горячим чаем. Также гостей накормят кашей. По словам организаторов, участникам скучать не придется.

- Итак, «Лыжня России – 2020». Дата – 8 февраля. Место – лыжероллерная трасса спортивной школы олимпийского резерва по адресу: город Лянтор, микрорайон Эстонских дорожников, 54. Время – 9.00. Встречаемся на лыжне, – пригласил земляков глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU