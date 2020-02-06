Упавший с крыши снег повредил позвоночник жительницы Нефтеюганска

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:40:37+03:00

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В Нефтеюганске проведут доследственную проверку по факту падения на женщину снега с крыши одного из домов. По информации следкома ХМАО, вскоре станут известны результаты проверки.

Установлено, что 5 февраля 2020 года с крыши одного из домов в седьмом микрорайоне Нефтеюганска на проходящую возле него женщину упала куча снега. В итоге женщина получила тяжкие телесные повреждения. Ее доставили в лечебное учреждение.

По результатам проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников управляющей компании, либо других лиц. Ответственные за проведение работ по очистке крыши дома от снега будут привлечены по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним об уникальном случае в Югре в январе 2020 года. Тогда девушка в городе Излучинске упала с девятого этажа, встала и пошла дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU