Потерявшегося в лесу вблизи Урая мужчину спасли

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:18:53+03:00

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В Урае наряд группы задержания накануне, 5 февраля, спас потерявшегося в лесу мужчину. Подробности сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Наряд в составе старшего сержанта Ильназа Муратова и сержанта Дмитрия Клеванец патрулировали территорию. Неожиданно они получили ориентировку из дежурной части, что в районе берега реки Колосья потерялся мужчина.

Росгвардейцы тотчас выехали на поиски пропавшего. На пирсе реки они увидели 36–летнего мужчину. Он объяснил, что его товарищ ушел в сторону берега и пропал. Было обследовано русло реки и лес у берега.

Вскоре старший сержант Муратов обнаружил недалеко от берега Колосьи в снегу и мокрой одежде 30–летнего мужчину. Он не мог самостоятельно передвигаться и говорить. Также были видны признаки обморожения рук и лица.

Сотрудники Росгвардии совместно со спасателями МЧС перенесли мужчину к берегу и передали врачам для оказания медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU