2020-02-06T11:05:24+03:00
Происшествия

На хулиганов из Урая, разбивших окна, завели уголовные дела

Преступление они совершили под покров ночи
Руслан Савинов
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На хулиганов из Урая, разбивших окна, завели уголовные делаНа хулиганов из Урая, разбивших окна, завели уголовные делаФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие сутки, 5 февраля, произошло 39 преступлений. По информации УМВД Югры, из них уже раскрыто 28: разбой, грабеж, факт незаконного оборота оружия, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и пять краж.

Так, в Урае двое подозреваемых, 20 - летний и 17-летний хулиганы, ночью разбили два окна торгового павильона. Инцидент произошел на остановочном комплексе в западном микрорайоне. Сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей. Отдел дознания Урая возбудил уголовное дело.

Тем временем оперативники Сургута установили ранее неоднократно судимую 24-летнюю подозреваемую. На лестничной площадке в подъезде дома на улице Лермонтова она похитила сотовый телефон. Сумма ущерба – почти 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что в Югре накануне раскрыли четыре ранее зарегистрированные преступления. Кроме того, стражи порядка выявили 2815 правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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