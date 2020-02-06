2020-02-06T11:22:27+03:00
Общество

Особый противопожарный режим ввели в Белоярском

Ограничения продлятся до 21 февраля
Руслан Савинов
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Особый противопожарный режим ввели в БелоярскомОсобый противопожарный режим ввели в БелоярскомФото: pixabay.com
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В Белоярском с 4 по 21 февраля установили особый противопожарный режим. По информации администрации муниципалитета, соответствующее постановление подписал глава Белоярского района Сергей Маненков.

На время этого периода установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Специалисты проведут рейды в жилых домах, проверят состояние электропроводки, путей эвакуации и исправность пожарных извещателей.

Кроме того, пожарные проведут беседы по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

Также напомним, по информации «Центроспас-Югория», спасатели выезжали в лес в районе реки Колосье около Урая по тревожному сообщению: был слышен крик о помощи.

По прибытии к месту вызова, спасатели нашли 30-летнего мужчину. Его довели до дороги и передали сотрудникам скорой помощи. Известно, что жизни мужчины ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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