2020-02-06T10:28:40+03:00
Общество

Губернатор Югры вызвала глав муниципалитетов на отчет за 2019 год

Также обсудят приоритеты на будущее
Руслан Савинов
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Губернатор Югры вызвала глав муниципалитетов на отчет за 2019 годГубернатор Югры вызвала глав муниципалитетов на отчет за 2019 годФото: pixabay.com
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В феврале и марте 2020 года губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет рабочие встречи с мэрами и спикерами дум муниципалитетов. Об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.

Стороны обсудят социально-экономическую ситуацию, перспективы развития. Отдельный разговор будет о нацпроектах и ключевых программах повышения качества жизни.

Также в 2020 году во встречах примут участие и председатели местных дум. Первая из них пройдет сегодня, 6 февраля. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин и председатель муниципальной думы Петр Захаров обсудят с главой региона вопросы бюджета и основные проблемы в районе.

Каждая встреча будет транслироваться в инстаграм-аккаунте губернатора ХМАО. По итогам каждой встречи будет сформирован перечень поручений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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