Губернатор Югры вызвала глав муниципалитетов на отчет за 2019 год
В феврале и марте 2020 года губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет рабочие встречи с мэрами и спикерами дум муниципалитетов. Об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.
Стороны обсудят социально-экономическую ситуацию, перспективы развития. Отдельный разговор будет о нацпроектах и ключевых программах повышения качества жизни.
Также в 2020 году во встречах примут участие и председатели местных дум. Первая из них пройдет сегодня, 6 февраля. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин и председатель муниципальной думы Петр Захаров обсудят с главой региона вопросы бюджета и основные проблемы в районе.
Каждая встреча будет транслироваться в инстаграм-аккаунте губернатора ХМАО. По итогам каждой встречи будет сформирован перечень поручений.
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ИСТОЧНИК KP.RU