«Свидетели Иеговы» устроили потасовку в Сургуте

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:49:41+03:00

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У здания городского суда Сургута на улице Профсоюзов произошла драка при участии последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая запрещена на территории Российской Федерации. Видео с инцидентом появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

Сторонники организации, явно недовольные решением суда, завязали потасовку. Драка переместилась на проезжую часть и даже на какое-то время стала причиной остановки автомобильного движения.

По предварительным данным, несколько стражей порядка получили ушибы и ссадины в потасовке.

- По информации очевидцев, толпа пыталась отбить у полицейских участников судебного процесса по делу «Свидетелей Иеговы». Чем закончилась потасовка и были ли задержанные, неизвестно, - пишут авторы ролика в паблике «ВКонтакте».

- Мда, - гласит один из лаконичных комментариев подписчика к видеозаписи с дракой.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/759092" frameborder="0"></iframe> Свидетели Иеговы напали на полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU