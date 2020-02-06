2020-02-06T09:49:41+03:00
Общество

«Свидетели Иеговы» устроили потасовку в Сургуте

Напоминаем, данная организация запрещена в России
Руслан Савинов
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«Свидетели Иеговы» устроили потасовку в Сургуте«Свидетели Иеговы» устроили потасовку в СургутеФото: pixabay.com
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У здания городского суда Сургута на улице Профсоюзов произошла драка при участии последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая запрещена на территории Российской Федерации. Видео с инцидентом появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

Сторонники организации, явно недовольные решением суда, завязали потасовку. Драка переместилась на проезжую часть и даже на какое-то время стала причиной остановки автомобильного движения.

По предварительным данным, несколько стражей порядка получили ушибы и ссадины в потасовке.

- По информации очевидцев, толпа пыталась отбить у полицейских участников судебного процесса по делу «Свидетелей Иеговы». Чем закончилась потасовка и были ли задержанные, неизвестно, - пишут авторы ролика в паблике «ВКонтакте».

- Мда, - гласит один из лаконичных комментариев подписчика к видеозаписи с дракой.

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Свидетели Иеговы напали на полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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