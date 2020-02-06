6 Февр. 2020 2020-02-06T09:27:55+03:00

При повороте налево «Митсубиши» врезался в «Ниссан» в Ханты-Мансийске Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки, 5 февраля, четыре человека получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Подробности сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Так, в 21:35 на улице Мира в районе пересечения с улицей Строителей в Ханты-Мансийске произошла крупная авария.

Мужчина 1991 года рождения за рулем «Митсубиши Лансер» при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с «Ниссан Максима». «Ниссаном» управлял 19-летний молодой юноша. В результате ДТП пассажир «Мицубиси Лансер» получил сильные травмы.

Также сообщается, что в ХМАО сотрудники госавтоинспекции задержали двух водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 16 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU