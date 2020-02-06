2020-02-06T09:53:08+03:00
Общество

Число заболевших ОРВИ резко выросло в Сургуте

Большинство подхвативших вирус - дети
Руслан Савинов
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Число заболевших ОРВИ резко выросло в СургутеЧисло заболевших ОРВИ резко выросло в СургутеФото: pixabay.com
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В Сургуте зафиксировали 3697 случаев гриппа и ОРВИ. По данным сургутского Роспотребнадзора, заболеваемость составила примерно 94 случая на 10 тысяч населения.

Эпидемический порог превышен на 2 процента. Резкий скачок произошел среди возрастов 7-14 лет, 15-17 и 3-6 лет. Учащихся школ перевели на дистанционное обучение.

Напомним, что существует более двухсот респираторных вирусов разных типов. Среди них: риновирусы, энтеровирусы, аденовирусы, коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа и прочие. Самые распространенные – это риновирусы, которые становятся причиной болезни в 25–50 процентов случаев. Заражение вирусом ОРВИ происходит воздушно-капельным путем или из-за самозаражения, то есть после контакта с заболевшими или предметами их пользования.

Эксперты рекомендуют частое проветривание помещений. Помните, что любая система отопления сушит воздух. Необходимо мыть пол и использовать увлажнители воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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