Сургутская дума отказалась одобрить генеральный план города

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:53:04+03:00

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Дума Сургута отклонила поправки в генплан развития города. Как отметили в пресс-службе сургутской думы, поправки были предложены администрацией муниципалитета на заседании комитетов.

Упомянутые изменения в план города подготовили по поручению градоначальника Сургута Вадима Шувалова в 2019 году. Основной целью проекта было уточнить территориальные зоны Сургута.

Напомним, что в апреле 2019 года прошли торги по разработке поправок, в которых приняли участие десять компаний. Победителем объявили московский градостроительный институт, предложивший цену контракта в пределах 240 тысяч рублей.

Открытые слушания проходили в октябре 2019 года. Позднее прокуратура сообщила, что в ходе обсуждений не был представлен ряд поправок. В связи с этим слушания сочли несостоявшимися.

Поэтому дума отклонила принятие закона к настоящему моменту: генплан отправили на доработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU