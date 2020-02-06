2020-02-06T08:40:19+03:00
Происшествия

Двух нефтеюганцев осудят за крупную партию наркотиков

У них изъяли более двухсот грамм «синтетики»
Руслан Савинов
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Двух нефтеюганцев осудят за крупную партию наркотиков. Фото прокуратуры ХМАО.Двух нефтеюганцев осудят за крупную партию наркотиков. Фото прокуратуры ХМАО.
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Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинение в отношении двух местных жителей по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подробности сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.

Следствием установлено, что злоумышленники в июне и июле 2019 года в составе ОПГ с неустановленным лицом разместили по тайникам-закладкам наркотик «синтетику». Это было сделано для дальнейшей продажи запрещенных веществ наркозависимым югорчанам.

При совершении очередного преступления их задержали сотрудники полиции. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота более двухсот грамм наркотиков.

Обвиняемых заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по статье: лишение свободы на срок до двадцати лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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