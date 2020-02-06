2020-02-06T08:25:17+03:00
Общество

Губернатор Югры проверила две социально значимые стройки

Колледж в Югорске и больница в Горноправдинске в стадии строительства
Руслан Савинов
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Губернатор Югры проверила две социально значимые стройки. Фото правительства ХМАО.Губернатор Югры проверила две социально значимые стройки. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова проинспектировала ход возведения политехнического колледжа в Югорске и участковой больницы в Горноправдинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Первым объектом для инспекции стал колледж в Югорске. На данный момент, объем выполненных работ составляет 5 процентов.

- На первом этапе вводятся объекты, обеспечивающие обучение 600 учащихся. Срок ввода в эксплуатацию – март 2021 года. Второй этап – сентябрь 2022 года. По завершении строительства образовательная организация получит все современные условия, - заявила Наталья Комарова.

Второй объект – больница на полсотни коек в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района.

- Объем выполненных работ на 1 февраля составляет 38 процентов, срок ввода в эксплуатацию по контракту – сентябрь 2021 года, - уточнила глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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